Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фьюри: Джошуа — самый лёгкий для меня соперник

Фьюри: Джошуа — самый лёгкий для меня соперник
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри назвал идеального для себя соперника. По словам британца, таковым является чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.

«Думаю, что самым лёгким соперником для меня стал бы Энтони Джошуа. Он словно сделан под заказ для меня. Если бы я мог сделать под себя идеального соперника, то у меня получился бы Джошуа», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, Энтони Джошуа проведёт следующий поединок 12 декабря 2020 года. Его соперником станет Кубрат Пулев. Что касается Фьюри, то дата его следующего поединка не определена. В минувшей схватке он досрочно победил Деонтея Уайлдера и отобрал у того титул чемпиона мира по версии WBC.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020