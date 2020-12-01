Фьюри: Джошуа — самый лёгкий для меня соперник

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри назвал идеального для себя соперника. По словам британца, таковым является чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.

«Думаю, что самым лёгким соперником для меня стал бы Энтони Джошуа. Он словно сделан под заказ для меня. Если бы я мог сделать под себя идеального соперника, то у меня получился бы Джошуа», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, Энтони Джошуа проведёт следующий поединок 12 декабря 2020 года. Его соперником станет Кубрат Пулев. Что касается Фьюри, то дата его следующего поединка не определена. В минувшей схватке он досрочно победил Деонтея Уайлдера и отобрал у того титул чемпиона мира по версии WBC.