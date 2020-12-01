Леннокс Льюис готов возобновить карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис заявил, что может последовать примеру Майка Тайсона и возобновить карьеру ради поединка с другим ветераном профессионального бокса.

«Конечно, я могу вернуться. Кажется, это достаточно весело. Посмотрите на Майка, он делал много всего, знает, как развлечь людей, знает, что нужно делать в такой ситуации.

Смотрю на всех, кто возвращается в бокс, и понимаю, что многие идут на это от нечего делать. Всегда предпочитал оставаться подальше от этого. Но, если поступит правильное предложение, возможно, я и вернусь. Говорят, Риддик Боуи всё ещё хочет подраться со мной. Так что у меня есть незаконченное дело", — приводит слова британца talkSPORT.