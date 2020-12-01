Оливейра: нет сомнений, что, победив Фергюсона, стану претендентом на титул

Боец UFC Чарльз Оливейра убеждён, что в случае победы над бывшим временным чемпионом лиги Тони Фергюсоном он станет претендентом на титул.

«Всё очевидно. Кто бы ни победил в этом бою, получит шанс на титул. Мне нужно оставаться сфокусированным и сконцентрированным. У Тони сорвалась серия из 12 побед. Мне кажется, он допустил ошибку в противостоянии с Джастином Гэтжи, так что я не могу допустить ошибку.

Нет сомнений, что, победив Фергюсона, я стану претендентом на титул. На данный момент у меня семь побед кряду. Это будет восьмая. Не планирую полагаться на судей. Снова одержу досрочную победу. Не собираюсь ждать, буду следующим претендентом на титул", — приводит слова Оливейры MMA Fighting.

Напомним, встреча Тони Фергюсона с Чарльзом Оливейрой состоится на турнире UFC 256 12 декабря 2020 года.