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Аскар Аскаров встретится с экс-претендентом на титул Бенавидесом

Аскар Аскаров встретится с экс-претендентом на титул Бенавидесом
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в наилегчайшем весе Аскар Аскаров проведёт следующий поединок 6 марта 2021 года на турнире UFC 259, сообщает MMAJunkie. Его соперником станет ветеран лиги экс-претендент на титул Джозеф Бенавидес, который в ходе карьеры проиграл четыре титульные схватки.

Аскаров минувший поединок провёл 19 июля 2020 года. На турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) спортсмен из России победил единогласным решением судей Алешандро Пантожу. На данный момент Аскар занимает третье место в рейтинге дивизиона.

Что касается Бенавдиеса, то он последний раз бился также 19 июля — в главном событии шоу. В титульном бою с Дейвисоном Фигейредо Джозеф проиграл досрочно. Сейчас он занимает 2-е место в рейтинге своей весовой категории.

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