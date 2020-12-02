Бой Чимаев — Эдвардс отменён

Поединок Хамзата Чимаева с Леоном Эдвардсом отменён, сообщает MMA Fighting. Причиной тому стало заражение британца коронавирусом.
Напомним, эта встреча должна была стать главным событием последнего турнира UFC в 2020 году, проведение которого запланировано на 19 декабря.
Ранее источники сообщали, что COVID-19 диагностирован и у Чимаева. Официальных подтверждений тому не было, но Хамзат не намеревался отказываться от выступлений. Бой с Эдвардсом стал бы для него четвёртым в 2020 году. В предыдущих трёх он победил досрочно, при этом пропустив за всё время лишь два удара.
Что касается Эдвардса, его серия неудач продолжается. Леон не первый раз лишается возможности выступить в 2020 году. Последний раз он появлялся в клетке в 2019 году, тогда он победил Рафаэля дос Аньоса. С тех пор прошло 16 месяцев.
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