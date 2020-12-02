Корейский Зомби вызвал на бой в UFC россиянина Забита Магомедшарипова

33-летний корейский боец UFC Чон Чхан Сон, более известный по прозвищу Корейский зомби, выступил с заявлением о готовности сразиться в октагоне с 29-летним российским спортсменом смешанных единоборств Забитом Магомедшариповым.
«Я хочу следующим соперником Забита Магомедшарипова. Это бой, который приблизит меня к титульному. Более того, я хочу ещё раз попытаться проявить себя против одного из самых горячих бойцов в дивизионе и доказать, что я всё ещё способен соревноваться на высшем уровне. Конечно, я пойму его, если он не захочет драться со мной.
Это бой, который поднимет фанатов на ноги. Забит и я – «артисты», и очень конкурентоспособны, поэтому я думаю, что он хотел бы выйти в октагон со мной. Победа для нас обоих будет много значить для нашей карьеры, и это будет потрясающий бой. Мяч находится на стороне поля Забита. Я хочу, чтобы этот бой состоялся в 2021 году», — цитирует Чхан Сона MMAJunkie.
Напомним, что недавний бой Чон Чхан Сона с Брайаном Ортегой возглавлял кард UFC Fight Night 180, который прошёл 17 октября. Кореец уступил в том бою единогласным решением судей, потерпев своё 6-е поражение за карьеру в ММА, при 16 победах.
На счету 29-летнего Магомедшарипова 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Ранее Забит сообщил о 5-й отмене боя на UFC, который мог бы стать для него претендентским.
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