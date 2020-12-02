Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что приобрёл промоушен GFC за $ 1 млн

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что приобрёл промоушен Gorilla Fighting Championship. Ранее сообщалось, что сумма сделки составляет примерно $ 1 млн.

«Да, я стал 100-процентным владельцем лиги», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Ташкенте.

Также сообщалось, что лига будет переименована в Eagle Fighting Championship. После покупки турниры будут проводиться не только в России и странах СНГ, но также в странах Ближнего Востока и, возможно, в США.

Ранее должность почётного президента лиги Gorilla Fighting Championship занимал отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

На счету 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах.