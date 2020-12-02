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А. Емельяненко показал фото с чемпионским поясом Pride

А. Емельяненко показал фото с чемпионским поясом Pride
Бокс/ММА / Bellator 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» старую фотографию, на которой изображён он и бывший чемпион промоушена Pride в двух весовых категориях Гегард Мусаси. На фото Емельяненко (справа) и Мусаси (слева), ныне чемпион Bellator в среднем весе, держат в руках чемпионские пояса Pride, принадлежавшие в то время Гегарду.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

«Дядя Саша, возвращайся, ждём твоего следующего боя с нетерпением! Поражения делают нас только сильней! Крепкого здоровья тебе, это самое главное!» — написал один из подписчиков в комментариях.

39-летний Емельяненко не выступал с июля 2020 года, после того как его нокаутировал Магомед Исмаилов.

Магомед Исмаилов обратился к болельщикам
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