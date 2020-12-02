«Гора» из «Игры престолов» объявил о проведении дебютного боя в боксе. Фото

Исландский пауэрлифтер и актёр Хафтор Бьёрнссон, получивший известность после роли Григора Горы Клигана в «Игре престолов», в 2021 году проведёт дебютный боксёрский поединок. Его соперником станет британец Стивен Уорд. Бой состоится в Рейкьявике (Исландия) 16 января. Об этом Бьёрнссон сообщил в «Инстаграме».
Посмотреть афишу боя можно в «инстаграме» Хафтора Бьёрнссона.
Бьёрнссон начинал спортивную карьеру в баскетболе. Помимо этого в 2015 году он провёл спарринг с бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.
Бьёрнссон, чей рост составляет 206 см, — многократный призёр соревнований за звание самого сильного человека планеты. 31 января 2015 года он побил рекорд 1000-летней давности на соревнованиях «Сильнейший викинг мира» в Норвегии, протащив 650-килограммовое 10-метровое бревно на пять шагов вперёд.
- 2 декабря 2020
-
11:01
-
10:16
-
09:40
-
09:02
-
03:58
-
00:20
-
00:09
- 1 декабря 2020
-
23:14
-
22:36
-
21:55
-
20:54
-
19:30
-
18:29
-
17:23
-
16:30
-
16:03
-
14:02
-
13:41
-
13:26
-
12:00
-
11:00
-
10:06
-
09:31
-
09:03
-
00:50
- 30 ноября 2020
-
22:59
-
22:21
-
21:08
-
20:00
-
18:48
-
17:49
-
16:33
-
16:19
-
15:28
-
14:55