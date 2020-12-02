«Гора» из «Игры престолов» объявил о проведении дебютного боя в боксе. Фото

Исландский пауэрлифтер и актёр Хафтор Бьёрнссон, получивший известность после роли Григора Горы Клигана в «Игре престолов», в 2021 году проведёт дебютный боксёрский поединок. Его соперником станет британец Стивен Уорд. Бой состоится в Рейкьявике (Исландия) 16 января. Об этом Бьёрнссон сообщил в «Инстаграме».

Посмотреть афишу боя можно в «инстаграме» Хафтора Бьёрнссона.

Бьёрнссон начинал спортивную карьеру в баскетболе. Помимо этого в 2015 году он провёл спарринг с бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.

Бьёрнссон, чей рост составляет 206 см, — многократный призёр соревнований за звание самого сильного человека планеты. 31 января 2015 года он побил рекорд 1000-летней давности на соревнованиях «Сильнейший викинг мира» в Норвегии, протащив 650-килограммовое 10-метровое бревно на пять шагов вперёд.