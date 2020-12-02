Хабиб Нурмагомедов: у меня в голове созрело предложение к президенту UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему решил встретиться с президентом промоушена Даной Уайтом. По его словам, он хочет заключить сотрудничество посредством своего промоушена EFC.

«У меня в голове созрело предложение к Дане. Я хотел заключить контракт с файтпассом, чтобы там показывали наш промоушен. Примерно такой, как у М-1. Хотелось обозначить, сколько боец должен сделать защит, чтобы попасть в UFC.

Также хотим подписать контракт, чтобы его уже вели UFC. Если боец туда попадает — мы продолжим вести его дела за океаном. Хочу, чтобы эта площадка послужила трамплином на мировую арену, нужно смотреть на вещи реально. Даже если делать большие шаги, то нам нужно 10 лет, чтобы мы стали лучше UFC. Пока таких целей нет. А вырасти бойцам — это реально, чем ставить цели, которые позволят нам стать лучше. Но стать одной из лучших — вполне», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.