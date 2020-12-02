Хабиб признался, что провёл бы благотворительный бой
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сказал, что провёл бы благотворительный бой, но не в ближайшее время.
«За время своей карьеры я наелся суперсхватками. Таких планов нет. Благотворительные бои бы делал, но я недавно провёл бой, дайте отдохнуть. А то сразу в суперсхватку кидаете», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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