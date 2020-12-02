Нурмагомедов намекнул, что провёл бы реванш с Макгрегором за $ 100 млн
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул, что согласился бы провести матч-реванш с Конором Макгрегором, если бы ему предложили $ 100 млн. Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.
«Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата») предложит деньги. Соперником удивить тяжело. Кого он мне предложит? Обоих — и Макгрегора, и Порье — придушил, что мне с ними выяснить? Спортивного интереса там нет, они оба сдались мне. Лошадь не бегает, пока осёл не выиграет.
Если деньги мне дадут, около 100 миллионов — вот это уже проблема. Но, повторюсь, спортивного интереса я там уже не вижу», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Нурмагомедов не исключил, что пожмёт руку Макгрегору
- 2 декабря 2020
-
15:54
-
15:44
-
15:39
-
15:38
-
15:32
-
15:28
-
15:21
-
15:15
-
15:15
-
14:58
-
14:53
-
14:52
-
14:48
-
14:46
-
14:42
-
14:40
-
14:36
-
14:35
-
14:32
-
14:26
-
14:22
-
14:19
-
13:02
-
12:05
-
11:01
-
10:16
-
09:40
-
09:02
-
03:58
-
00:20
-
00:09
- 1 декабря 2020
-
23:14
-
22:36
-
21:55
-
20:54
Партнерский контент