Нурмагомедов намекнул, что провёл бы реванш с Макгрегором за $ 100 млн

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул, что согласился бы провести матч-реванш с Конором Макгрегором, если бы ему предложили $ 100 млн. Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.

«Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата») предложит деньги. Соперником удивить тяжело. Кого он мне предложит? Обоих — и Макгрегора, и Порье — придушил, что мне с ними выяснить? Спортивного интереса там нет, они оба сдались мне. Лошадь не бегает, пока осёл не выиграет.

Если деньги мне дадут, около 100 миллионов — вот это уже проблема. Но, повторюсь, спортивного интереса я там уже не вижу», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.