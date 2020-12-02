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Хабиб Нурмагомедов – о Махачеве: на следующий год у нас план на три боя

Хабиб Нурмагомедов – о Махачеве: на следующий год у нас план на три боя
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о ближайших планах по боям для Ислама Махачева.

«Мы общались с ним, ему нужно оставаться активным, выступать чаще. Я бы хотел его боя в январе, сейчас идут переговоры. По моему мнению, для него сейчас не имеет значения соперник. Нужно сделать серию и после Рамадана в июле подраться.

Нужно заканчивать своих соперников. Я верю, что он может победить их досрочно. Много факторов было, которые в этом году придали сложности. Спортивного везения не хватило. На следующий год у нас план на три боя», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

На счету Махачева 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

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