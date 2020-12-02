Хабиб: думаю ли я, что могу пересечься с Конором в январе? Будем действовать по ситуации

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как отнесётся к тому, что на одном из мероприятий промоушена в январе может пересечься с Конором Макгрегором.



«Думаю ли я, что могу пересечься с Конором в январе? Будем действовать по ситуации. Я тут тоже могу с кем-то встретиться. Бывают же люди, которые кому-то не нравятся. За 30 лет точно они появляются, если ты всем нравишься, то надо самого себя спросить. Как я могу нравиться всем?

Кто-то мне не нравится, я с ним встречусь, будем думать. Делают ли это UFC специально? Мы ведём сейчас серьёзные разговоры по этому поводу. Это же UFC, они могут сделать всё что угодно. Поверьте мне, они лучшие в этом, никто не сравнится с этим. Наши промоушены думают, что в чём-то лучше них. Но в моменте раскрутки они далеко впереди», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.