«Проблемы индейцев шерифа не волнуют». Нурмагомедов — о Фергюсоне

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал понять, что не считает для себя серьёзным соперником Тони Фергюсона, который в мае уступил Джастину Гэтжи.

«Много «если». Пусть он выигрывает свой бой. Он разгромно проиграл Гэтжи. В связи с возрастом уже многие в него не верят. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.

Почему я должен о нём думать? После боя с Гэтжи у меня пропали мысли о нём как о конкуренте», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.