Хабиб ответил на вопрос о бое с Флойдом Мейвезером

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что думает по поводу возможного поединка с непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером. У Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в MMA, у Мейвезера 50 побед в 50 боях на ринге.

«Были разговоры и будут, потому что каждый раз, когда я дрался, получался сериал бразильский. А потом он кончился, и все хотят продолжения.

Многие недовольны, что я ушёл на пике, но всем нельзя угодить. Иногда свои планы и интересы выходят на первый план», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.