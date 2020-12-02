Хабиб Нурмагомедов: Морозов — хороший боец, но я верю в братишку Умара

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего боя своего двоюродного брата Умара с казахстанцем Сергеем Морозовым.



«Морозов — хороший боец. Ребята выйдут и узнают, кто лучше. В братишку я верю, но и говорить о проигрыше Морозова будет неправильно. Он очень многообещающий боец из Казахстана. И для Умара это будет конкурентный поединок», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Изначально планировалось, что поединок Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов состоится в октябре 2020 года, однако из-за болезни россиянина бой перенесли. На его счету 12 побед в 12 поединках в MMA, у Морозова 17 побед и три поражения.



Напомним, главным боем турнира UFC 257 станет поединок бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона в лёгком весе Дастина Порье.