Нурмагомедов — о допинге: я на бензине, а не на химии

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как относится к допинг-тестированию Американского антидопингового агентства, и заявил, что не употребляет допинг.

«Мне сказали в USADA, что меня будут тестировать ещё шесть месяцев. Последний случай был дома в Дагестане.

Мне без разницы, они 46 или 47 раз у меня брали тесты, и у меня не было ничего обнаружено. Я на бензине, а не на химии, всё нормально», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.