Хабиб отметил, кого из бойцов своего дивизиона считает самым конкурентным прямо сейчас

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что самым конкурентным из топ-5 бойцов своего дивизиона в данный момент он считает Дастина Порье.



«Самый большой процент имеет Порье. Мне кажется, что он сейчас на подъёме, он показывал и показывает хорошие бои. Оценю его шансы чуть выше остальных», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Бой Порье и бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора станет главным событием турнира UFC 257.



Напомним, Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.