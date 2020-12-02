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Хабиб рассказал, когда его брат Усман дебютирует в Bellator

Хабиб рассказал, когда его брат Усман дебютирует в Bellator
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда в Bellator дебютирует его двоюродный брат Усман. У 22-летнего Усмана Нурмагомедова 11 побед в 11 боях в смешанных единоборствах, контракт с Bellator он подписал в октябре 2020 года.

«Пригласит ли меня Bellator на турнир, где будет драться мой брат Усман? Пригласят или нет, не будет иметь значения. Мы выбрали ему этот путь и подписали контракт. Следующие два года он будет связан с Bellator.

Конечно, я буду у него в углу. И, я думаю, в конце февраля он уже подерётся. Мы работаем сейчас над визой. Усман же никогда не был в Америке, сейчас идёт плотная работа над оформлением визы. И, как только он её получит, нам сразу поставят бой.

Определённые моменты, так скажем, у них есть. Есть возможные соперники для Усмана. И в лёгком весе он начнёт потихоньку двигаться в феврале 2021 года», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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