Нурмагомедов: массово заниматься другим спортом, который дороже ММА, Дагестан не готов
Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов во время своей пресс-конференции объяснил, почему в Дагестане столь популярны именно смешанные единоборства, а не другой спорт.
«Если вы хотите отправить ребёнка в Дагестане на борьбу — это три тысячи рублей. А если отдавать его на хоккей — 60 тысяч в лучшем случае. Здесь вопрос в цене, массово заниматься другим спортом, который дороже ММА, Дагестан не готов.
Да и льда у нас нет. Я пару раз встречался, пытался продвинуть этот вопрос, но остался в кабинетах. Хотелось бы, чтобы в будущем у нас всё было на высоком уровне, но пока для нас единоборство — это приоритет», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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