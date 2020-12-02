Серхио Рамос предложил провести бой Конору Макгрегору

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос предложил бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору провести поединок. Рамос опубликовал в своём «инстаграме» видеозапись из тренажёрного зала, на которой он прогуливается по помещению и играет мускулами.
«Когда будешь готов, Конор», — подписал видео Серхио Рамос.
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Серхио Рамоса.
Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон 23 января 2021 года на турнире UFC 257, где он встретится с Дастином Порье.
Напомним, у Макгрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне.
Серхио Рамос из-за травмы не смог помочь «Реалу» в матче Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром» (0:2).
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