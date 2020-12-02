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Марвин Веттори — Джек Херманссон. Проморолик UFC Вегас 16

Марвин Веттори — Джек Херманссон. Проморолик UFC Вегас 16
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба UFC опубликовала проморолик поединка между итальянским бойцом UFC Марвином Веттори и шведом Джеком Херманссоном, запланированного на 5 декабря.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на «Чемпионате».

Джек Херманссон располагается на четвёртом месте в рейтинге среднего веса. Минувшую схватку провёл 19 июля 2020 года. На одном из турниров на «Бойцовском острове» Херманссон удушающим приёмом уже в первом раунде победил Келвина Гастелума. Всего на его счету 26 боёв в ММА, из которых он выиграл 21.

На счету Марвина Веттори 17 боёв в ММА, в которых он потерпел 4 поражения. Свой последний бой он провёл на турнире UFC on ESPN 10, состоявшемся 13 июня, на котором победил сабмишеном Карла Роберсона.

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