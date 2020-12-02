Чимаев пожелал скорейшего выздоровления Эдвардсу

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, пожелал скорейшего восстановления несостоявшемуся сопернику Леону Эдвардсу.
«Скорейшего выздоровления. Надеюсь скоро увидеться с тобой, Леон Эдвардс», — написал Чимаев в своём «твиттере».
Напомним, поединок Чимаева и Эдвардса был отменён. Причиной стало заражение британца коронавирусом.
Источники сообщали, что COVID-19 диагностирован и у Чимаева. Официальных подтверждений этому не было, но Хамзат не намеревался отказываться от выступлений. Бой с Эдвардсом стал бы у него четвёртым в 2020 году. В предыдущих трёх он победил досрочно, при этом пропустив за всё время лишь два удара.
Что касается Эдвардса, то его серия неудач продолжается. Леон не первый раз лишается возможности выступить в 2020 году. Последний раз он появлялся в клетке в 2019 году и победил Рафаэля дос Аньоса. С тех пор прошло 16 месяцев.
- 2 декабря 2020
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