Петтис и Мороно договорились о поединке 19 декабря на UFC Вегас 17

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис может вернуться в октагон 19 декабря 2020 года на турнире UFC Вегас 17, сообщает MMAFighting. Петтис и ветеран смешанных единоборств Алекс Мороно договорились о бое при личной встрече.
Энтони Петтис в последний раз выходил в октагон 9 мая 2020 года и одержал победу над Дональдом Серроне единогласным решением судей. Эта победа прервала серию из двух поражений Петтиса. На счету американского бойца 33 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы и 10 раз потерпел поражение.
Алекс Мороно последний бой провёл 14 ноября и победил Риса Макки единогласным решением судей. На его счету 25 поединков в ММА, в которых он одержал 18 побед, потерпел шесть поражений и один бой был признан несостоявшимся.
- 2 декабря 2020
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