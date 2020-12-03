Человека, подравшегося с бойцом UFC Антигуловым на свадьбе, избили. Он попал в больницу

Мужчину по имени Расул, который подрался с бойцом UFC Гаджимурадом Антигуловым на свадьбе, избили, в результате чего он попал в больницу. Об этом рассказали очевидцы в интервью «инстаграму» Life Dagestan.

«На свадьбе они вдвоём набухались, короче. Он кидаться начал, тот подошёл, здравый подошёл, объяснил: эй, так не делайте. Антигулов встал, сразу бычиться начал, и тот ему втащил.

Он же (Расул. — Прим. «Чемпионата») с детьми. Никого никуда не вытягивал, разошёлся, пошёл к своим детям, к семье. Те потом толпу собрали, его вытянули, и вот этот брат Антигулова звезданул ему сбоку и затоптал его полностью: лицевую кость, скулы, верхнюю челюсть. Всё переломано у него, в больнице лежит. Те потом узнали, что это брат Мурада, телефон отключили. У него брат там есть, спортбаза в Гунибе… Очень серьёзный парень Мурад», — сообщил очевидец.