Гаджиев: Харитонов — чмошник. Его поведение в конфликте с Яндиевым — позор

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал конфликт бойца Bellator Сергея Харитонова и бывшего бойца UFC Адама Яндиева.

Напомним, Яндиев избил Харитонова, в результате чего тот оказался в больнице. После выписки Сергей, который до этого написал заявление в полицию, встретился с Адамом, и бойцы помирились.

«Серёга — чмошник. Есть такое слово, которое характеризует всё сразу. Сначала попадает в историю с Адамом, где зачем-то начинает рассказывать о каких-то вещах, связанных с его какими-то очень близкими отношениями с Адамом, и вспоминает какие-то абсолютно низкие вещи. Даже если у них что-то с этим человеком произошло, он не должен такого рода вещи обнародовать. Правда это или нет.

Второе. Он называет имена людей — моё, Али, Владимира Минеева, пытаясь дискредитировать нас. Зачем ему это? Хотел ещё столкнуть нас лбами. Зачем — вообще непонятно. Ко всему прочему он говорит вещи, которые не соответствуют действительности. Знал он, что они не соответствуют действительности, или нет, я не знаю. Но как минимум, прежде чем что-то говорить, он должен был это проверить.

Вообще после всех этих историй я для себя его в новом качестве открыл. И думаю, что не я один. Сначала он на свою сторону часть общественности привлёк, но через несколько дней разочаровал и эту часть. Мне он так и не перезвонил, хотя обещал это сделать. Почему он этого не сделал? Потому что или он за собой что-то чувствует, или он просто трус.

Я не поклонник Сергея Харитонова, не считаю его великим спортсменом, но я бы в данной ситуации ни в коем случае не стал бы его добивать, что-то с него требовать. Я бы сказал: давай увидимся, попробуй объясниться. И должен был услышать от него нормальные мужские слова. Я считаю, что всё его поведение в данной ситуации, от начала и до конца — это просто позор», — сказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу Bostanof MMA.