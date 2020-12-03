«Я же предупреждал их...» Хабиб Нурмагомедов вспомнил старое интервью

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фрагмент старого интервью, в котором сказал, что соперникам тяжело будет с ним, если они не научатся бороться. Также Нурмагомедов добавил к интервью видео лучших моментов боёв со своим участием.

«Я же предупреждал их...» — подписал он видео.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.