Ян — Диллашоу: ты следующий, читер

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, владеющий титулом UFC в легчайшем весе, ответил на вызов со стороны Ти Джея Диллашоу. Ранее Диллашоу пообещал, что вновь станет чемпионом лиги, и низко оценил навыки Яна, заявив, что он завоевал титул в поединке с бойцом, рекорд которого в дивизионе — 0-2.



«Ты следующий, читер», — написал Пётр Ян в своём «инстаграме».



Напомним, Диллашоу владел титулом в легчайшем весе с 2014 по 2016 год и с 2017 по 2019-й. В марте 2019 года стало известно, что Ти Джей провалил допинг-тест. Спортсмен не стал оспаривать результат теста и добровольно отказался от титула. USADA дисквалифицировала Диллашоу на два года.



Последний раз боец появлялся в октагоне в январе 2019 года, когда проиграл Генри Сехудо в бою за пояс в наилегчайшем весе.