Результат боя Серроне и Прайса аннулирован, у Нико положительный тест на марихуану

Американский боец UFC Нико Прайс был дисквалифицирован на полгода из-за положительного теста на марихуану, сообщает MMAFighting. Помимо отстранения Прайс выплатит штраф в размере $ 8,5 тыс.



Кроме того результат боя Прайса с Дональдом Серроне, который состоялся в сентябре 2020 года, был аннулирован. Тот бой завершился ничейным исходом.



Примечательно, что для Прайса это уже второй проваленный тест на марихуану — ранее положительный результат такой тест показал в 2017 году.



На территории штата Невада марихуана полностью легальна, однако она входит в список запрещённых веществ для соревнующихся спортсменов.



Прайс провёл в MMA 19 боёв, в которых одержал 14 побед, потерпел 4 поражения и 1 бой был признан несостоявшимся.