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Результат боя Серроне и Прайса аннулирован, у Нико положительный тест на марихуану

Результат боя Серроне и Прайса аннулирован, у Нико положительный тест на марихуану
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец UFC Нико Прайс был дисквалифицирован на полгода из-за положительного теста на марихуану, сообщает MMAFighting. Помимо отстранения Прайс выплатит штраф в размере $ 8,5 тыс.

Кроме того результат боя Прайса с Дональдом Серроне, который состоялся в сентябре 2020 года, был аннулирован. Тот бой завершился ничейным исходом.

Примечательно, что для Прайса это уже второй проваленный тест на марихуану — ранее положительный результат такой тест показал в 2017 году.

На территории штата Невада марихуана полностью легальна, однако она входит в список запрещённых веществ для соревнующихся спортсменов.

Прайс провёл в MMA 19 боёв, в которых одержал 14 побед, потерпел 4 поражения и 1 бой был признан несостоявшимся.

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