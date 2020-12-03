Антигулов — о драке на свадьбе: очень просил не выкладывать этот видеоролик

Российский боец смешанных единоборств Гаджимурад Антигулов, выступающий в UFC в полутяжёлой весовой категории, прокомментировал драку, устроенную на свадьбе в Дагестане.



«Салам алейкум всем. Я обычный человек, я боец смешанных единоборств, я не пророк. И как все смертные люди, иногда ошибаюсь. Каюсь, исправляюсь.



За последний день получил столько проклятий и грубых слов от тысячи людей. За одну ситуацию, на которой видно, что я даже не бью человека (первым бьют меня, и это везде видно), все стали судьями и не следят за своими словами. Толпой тоже никого не били. Кто попадал в разные переделки, особенно в местах, где много людей, те знают, что остановить и проконтролировать всех невозможно.



Конечно, сейчас очень много людей, которые из-за закрытых профилей пишут и задевают на самое святое, но уверен, что единицы из них смогут, встретившись, вот также разговаривать. Нет, это не значит, что вопрос будет решаться с позиции силы. Всегда был сторонником того, чтобы вопросы решались с позиции правды. Те, с кем тренировался, делил ринг, дрался на улицах (да, и такое тоже бывало, как и у всех мужчин), мои друзья — все знают, какой я человек. Не люблю показуху, пафос, эти «инстаграмы» тоже не особо люблю, писать тексты тоже не поэт. Все посты, что я выкладываю здесь, это напоминание, в первую очередь, себе и всем подписчикам, людям, которые следят за мной.



Наверное, так было предписано намного раньше. Ситуация получилась некрасивая, весь Дагестан и все спортивное сообщество было выставлено в неправильном свете. Тех, кто следит и комментирует эту ситуацию хочется попросить учиться на чужих ошибках, делать из каждой ситуации правильные выводы. Я так и сделаю.



Очень просил не выкладывать этот видеоролик, потому что он будет сеять только вражду между людьми и разделять их. Этого мне не хотелось. Я и мои близкие не раз очень об этом говорили и готовы были оплатить и лечение этому парню и решать все мирно. То, что получилось, уже получилось. Не решив одну проблему, кто-то решил создать новую и усугубить старую. Конечно, за все будет расчет. Раны на теле заживают, главное, чтобы на душе не осталось ран.



Бывали в жизни каждого из нас и похуже ситуации, но время и терпение все расставляет на свои места. Всем мира и добра», — написал Гаджимурад Антигулов в своём «инстаграме».

31-летний Антигулов выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, уступив соотечественнику Максиму Гришину на турнире UFC в Абу-Даби. Всего на его счету 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 20 побед и потерпел восемь поражений.