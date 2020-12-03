Бастер Дуглас, нанёсший Тайсону первое поражение в карьере, готов дать Майку реванш

Бывший чемпион мира Бастер Дуглас, прославившийся победой над Майком Тайсоном в 1990 году, заявил, что спустя 30 лет готов дать ему реванш. Дуглас выразил интерес в проведении выставочного поединка.

«Конечно, буду рад возможности провести с ним выставочный поединок. Будучи боксёром всю жизнь и чувствуя себя неплохо сейчас, всегда думаешь, что в тебе ещё остались силы на один бой.

В ходе карьеры меня несколько раз спрашивали, почему наш реванш так и не состоялся. Но об этом никогда не было речи. Что касается недавнего выступления Майка в бою с Роем Джонсом — младшим, то это был достаточно конкурентный поединок. Бойцы, прошедшие пик своей карьеры, приложили немало усилий. Это было интересно», — приводит слова Дугласа BoxingScene.



Напомним, Дуглас стал первым боксёром, который нанёс Тайсону поражение на профессиональном ринге.