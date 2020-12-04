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«Не забывай растягиваться». Макгрегор показал яркие фото тренировки перед боем с Порье

«Не забывай растягиваться». Макгрегор показал яркие фото тренировки перед боем с Порье
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший временный чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор показал, как готовится к поединку с бывшим временным чемпионом в лёгком весе американцем Дастином Порье. Он опубликовал в «Инстаграме» подборку ярких фотографий с тренировки.

«Не забывай растягиваться», — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.

Напомним, бой Конор Макгрегор — Дастин Порье возглавит кард турнира UFC 257, который состоится 23 января 2021 года. На счету Макгрегора 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. У Порье, который провёл 33 боя в MMA, 26 побед и шесть поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.

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