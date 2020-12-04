«Не забывай растягиваться». Макгрегор показал яркие фото тренировки перед боем с Порье
Бывший временный чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор показал, как готовится к поединку с бывшим временным чемпионом в лёгком весе американцем Дастином Порье. Он опубликовал в «Инстаграме» подборку ярких фотографий с тренировки.
«Не забывай растягиваться», — подписал он фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.
Напомним, бой Конор Макгрегор — Дастин Порье возглавит кард турнира UFC 257, который состоится 23 января 2021 года. На счету Макгрегора 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. У Порье, который провёл 33 боя в MMA, 26 побед и шесть поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
Нурмагомедов намекнул, что провёл бы реванш с Макгрегором за $ 100 млн
Рекомендуем вам
- 4 декабря 2020
-
10:03
-
09:00
-
07:37
-
00:24
- 3 декабря 2020
-
23:32
-
22:26
-
21:34
-
20:51
-
19:53
-
18:57
-
17:54
-
16:11
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:02
-
10:26
-
09:45
-
09:09
-
09:04
- 2 декабря 2020
-
23:57
-
22:58
-
21:57
-
20:40
-
20:00
-
18:49
-
17:42
-
16:48
-
15:54
-
15:44
-
15:39
-
15:38
-
15:32
-
15:28
-
15:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам