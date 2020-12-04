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Стал известен полный кард турнира Bellator 254

Стал известен полный кард турнира Bellator 254
Бокс/ММА / Bellator 0

10 декабря в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 254, главным событием которого станет титульный бой за пояс в женском наилегчайшем весе с участием Илимы-Лей Макфарлан и Хулианы Веласкес.

Основной кард:

Илима-Лей Макфарлан — Хулиана Веласкес
Магомед Магомедов — Матеус Маттос
Нейт Эндрюс — Гоити Ямаути
Ронни Маркес — Линтон Вассел.

Предварительный кард:

Ромеро Коттон — Джастин Самтер
Морис Джексон — Грант Нил
Кемран Лачинов — Шамиль Никаев
Дэвион Франклин — Энтони Гаррет
Кенни Чемпион — Коди Лоу
Фабио Агуяр — Майк Джаспер
Билли Гофф — Робсон Грейси.

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