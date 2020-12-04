Стал известен полный кард турнира Bellator 254

10 декабря в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 254, главным событием которого станет титульный бой за пояс в женском наилегчайшем весе с участием Илимы-Лей Макфарлан и Хулианы Веласкес.

Основной кард:

Илима-Лей Макфарлан — Хулиана Веласкес

Магомед Магомедов — Матеус Маттос

Нейт Эндрюс — Гоити Ямаути

Ронни Маркес — Линтон Вассел.

Предварительный кард:

Ромеро Коттон — Джастин Самтер

Морис Джексон — Грант Нил

Кемран Лачинов — Шамиль Никаев

Дэвион Франклин — Энтони Гаррет

Кенни Чемпион — Коди Лоу

Фабио Агуяр — Майк Джаспер

Билли Гофф — Робсон Грейси.