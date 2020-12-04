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Хабиб Нурмагомедов: трудно добиться значимых результатов, если тебя побеждает лень

Хабиб Нурмагомедов: трудно добиться значимых результатов, если тебя побеждает лень
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов напомнил, что успех вряд ли возможен, если человек подвержен лени. На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах.

«Дисциплина — одно из определяющих качеств как в спорте, так и в жизни. Ведь трудно добиться значимых результатов, если тебя постоянно побеждает лень», — написал он в своём «инстаграме».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

«Я же предупреждал их...» Хабиб Нурмагомедов вспомнил старое интервью
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