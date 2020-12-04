Кремлёв: в ММА нет ни ценностей, ни правил

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал недавний конфликт Адама Яндиева с Сергеем Харитоновым и попутно выразил своё отношение к смешанным единоборствам в целом.

«Поведение Яндиева я осуждаю. Это недопустимо. Спортсмены не должны демонстрировать свои навыки на улице. Хочешь подраться — покажи свой героизм в бою на ринге.



Спортсмены — лидеры общественного мнения. Они должны понимать, что на них смотрят люди, молодёжь, и вести себя соответствующим образом — воспитанно, культурно. Если ты выступаешь на мировой арене, ты себе уже не принадлежишь. Ты человек общественный, на тебя направлены взгляды болельщиков, благодаря которым твой вид спорта развивается. Ты должен быть примером.



Не хотелось бы трогать MMA. Но в этом виде единоборств, видимо, на психологическом уровне заложено добивать соперника. Очень много инцидентов. После боя Макгрегора и Нурмагомедова привыкли посылать друг друга, материться — для них это хайп. В боксе есть культура, ценности, нет унижения оппонента, поединок идёт по чётким правилам. В такой ситуации воспитывается сам спортсмен. Не хочу никого задеть, но в MMA нет ни ценностей, ни правил. Поэтому эти единоборства и называются «бои без правил», — приводит слова Кремлёва РБК-Спорт.