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Усик высказался о поражении Ломаченко в бою с Лопесом

Усик высказался о поражении Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик высказался о поражении своего близкого друга, экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса.

«Поражению есть ряд причин. Я был очень расстроен, где-то неделю об этом думал. Зная Василия Анатольевича и сколько он шёл к этому… Копаться в этом — лишнее. Нужно принять это, выходить оттуда, идти дальше. Я верю в реванш с Лопесом, это интересно. С финансовой точки зрения раскрутить.

Лопес думает, что там есть Хэйни, Гарсия, Дэвис, но это всё тоже не так просто, они находятся в разных компаниях, сделать этот поединок с одним из них Лопесу будет сложно. Теофимо думает, что будет миллиарды зарабатывать, но это не так. Очень хотелось бы посмотреть реванш, думаю, он будет.

Почему не отменили бой из-за травмы плеча? Это характер. Это сумасшедший мужик со своими тараканами в голове. В этом и проявляется воинство, характер и всё остальное. Несмотря на все проблемы. Можно сделать шаг назад, посмотреть ситуацию, чтобы потом оттолкнуться и сделать вперёд, но я сильно не углублялся в это, не интересовался у него. Не хочется это ворошить.

Я с ним разговаривал как с другом. Мне хотелось услышать его, узнать, как плечо, состояние. Поражение как-то цепляет всех, мою команду тоже. Неделю ходил после поединка и думал. Потом уже себе в голове решил, что всё слава богу, он вернулся домой, родители, семья, папа. С точки зрения жизни — всё слава богу», — сказал Усик в интервью, размещённом на канале Usyk17 в YouTube.

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