Кремлёв: Гассиев вынесет Усика, будет жёсткий нокаут

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв в очередной раз заявил, что хотел бы увидеть реванш бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева с бывшим абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории Александром Усиком.

Функционер убеждён, что Гассиев нокаутирует соперника из Украины.

«Я уверен, что Гассиев может стать абсолютным чемпионом мира. Но я всё равно хочу увидеть реванш Гассиев — Усик. Для меня это принцип, чтобы убедиться. А я убеждён: если такой бой будет, то Мурат вынесет Усика, будет жёсткий нокаут», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Напомним, впервые боксёры встретились в июле 2018 года в финале турнира WBSS. Усик тогда одержал уверенную победу по очкам. На данный момент оба спортсмена уже перешли в супертяжёлый вес.