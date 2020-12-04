Кремлёв: Гассиев вынесет Усика, будет жёсткий нокаут

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв в очередной раз заявил, что хотел бы увидеть реванш бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева с бывшим абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории Александром Усиком.
Функционер убеждён, что Гассиев нокаутирует соперника из Украины.
«Я уверен, что Гассиев может стать абсолютным чемпионом мира. Но я всё равно хочу увидеть реванш Гассиев — Усик. Для меня это принцип, чтобы убедиться. А я убеждён: если такой бой будет, то Мурат вынесет Усика, будет жёсткий нокаут», — приводит слова Кремлёва ТАСС.
Напомним, впервые боксёры встретились в июле 2018 года в финале турнира WBSS. Усик тогда одержал уверенную победу по очкам. На данный момент оба спортсмена уже перешли в супертяжёлый вес.
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