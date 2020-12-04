Евлоев, Долидзе, Херманссон и другие сделали вес перед турниром UFC Вегас 16

В ночь с 5 на 6 декабря мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 16. В его главном событии выступят средневесы Джек Херманссон и Марвин Веттори.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

Херманссон показал на весах 84,1 кг, в то время как Веттори — 84,3 кг. В карде турнира также выступят россиянин Мовсар Евлоев и грузинский спортсмен Роман Долидзе. Оба спортсмена уложились в лимиты своих весовых категорий.

UFC Вегас 16. Взвешивание

Основной кард

Джек Херманссон (185,5 фунта) — Марвин Веттори (186 фунтов)

Овинс Сен-Пре (207,5) — Джамал Хилл (205,5)

Габриэль Бенитес (155,5) — Джастин Джайнс (156)

Монтана де ла Роса (125,75) — Тайла Сантос (125,5)

Роман Долидзе (205,5) — Джон Аллан (205)

Нэйт Ландвер (145,5) — Мовсар Евлоев (145,5).