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Шлеменко: русский народ вымирает. Боритесь за нашу трезвость

Шлеменко: русский народ вымирает. Боритесь за нашу трезвость
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Бывший чемпион Bellator известный боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о проблеме алкоголизма в России. Спортсмен призвал бороться с этим явлением и не отворачиваться от тех, кто попал в зависимость.

«Огромная проблема – русский народ вымирает огромными темпами. Главная причина смертей – алкоголь, сигареты и наркотики. Те торговцы смертью, кто производит алкоголь и торгует им, об этом знают, но их это мало волнует.

Благодарен всем общественным организациям, которые до последнего борются с этими людьми, невзирая на всё их влияние и деньги.

Пользуясь случаем, хочу призвать всех, кого, к счастью, не коснулась эта проблема, не отворачивайтесь от своих близких, не отворачивайтесь от тех, кто страдает от этого.

Боритесь за нашу трезвость, боритесь за нашу страну», — сказал Шлеменко на своей странице в «Инстаграме».

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