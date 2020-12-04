Шлеменко: русский народ вымирает. Боритесь за нашу трезвость

Бывший чемпион Bellator известный боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о проблеме алкоголизма в России. Спортсмен призвал бороться с этим явлением и не отворачиваться от тех, кто попал в зависимость.
«Огромная проблема – русский народ вымирает огромными темпами. Главная причина смертей – алкоголь, сигареты и наркотики. Те торговцы смертью, кто производит алкоголь и торгует им, об этом знают, но их это мало волнует.
Благодарен всем общественным организациям, которые до последнего борются с этими людьми, невзирая на всё их влияние и деньги.
Пользуясь случаем, хочу призвать всех, кого, к счастью, не коснулась эта проблема, не отворачивайтесь от своих близких, не отворачивайтесь от тех, кто страдает от этого.
Боритесь за нашу трезвость, боритесь за нашу страну», — сказал Шлеменко на своей странице в «Инстаграме».
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