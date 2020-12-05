Спенс оказался легче Дэнни Гарсии перед защитой титулов
В ночь на 6 декабря по московскому времени в Арлингтоне (штат Техас, США) пройдёт большой турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого выступят чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррол Спенс и экс-чемпион мира Дэнни Гарсия.
В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Гарсия оказался немного тяжелее оппонента. Вес Дэнни составил 66,6 кг, в то время как небитый чемпион потянул на 66,5 кг.
Отметим, что Спенс проведёт первый поединок после тяжёлой аварии, в которую он попал в октябре 2019 года. В предыдущем бою он по очкам победил экс-чемпиона мира Шона Портера. Что касается Гарсии, то он в предыдущей схватке по очкам победил Ивана Редкача.
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