Лобов: я должен зарабатывать 7-значные суммы, чтобы обеспечить семье достойное будущее

34-летний боец смешанных единоборств Артём Лобов рассказал о своих планах на будущее.



«Я буду драться ещё два года, и я хотел бы обеспечить хорошее будущее своей семье. Я уже довольно давно зарабатываю в районе 6-значных чисел, которых хватает на хорошую жизнь. Но если я хочу обеспечить семье достойное будущее, я должен зарабатывать 7-значные суммы, и я считаю, что самый простой способ, если не единственный, — это бокс.

Итак, в начале 2020 года у меня было несколько интересных предложений, но коронавирус нарушил все планы. Так что я надеюсь продолжить с того, на чём остановился. И да, я буду тренироваться в ММА, потому что это обеспечит мою готовность к любому другому боевому виду спорта. Но да, я определённо буду смотреть в сторону бокса».

Приму ли вызов прославившегося на ринге видеоблогера Джейка Пола? У меня нет абсолютно никакой выгоды от победы над этим парнем, кроме финансовой. Так что, если они предложат мне сумму, которая меня удовлетворит, то мне будет всё равно», — цитирует Лобова MMA Junkie.