Сондерс защитил титул чемпиона мира во втором среднем весе
В ночь на 5 декабря мск Лондоне (Великобритания) завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встречались чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс и Мартин Мюррей.
Сондерс доминировал с первых минут схватки и методично разбивал возрастного соперника. По итогам 12 раундов все судьи ожидаемо увидели разгромную победу Сондерса — 118:110, 120:109, 120:109.
31-летний Сондерс провёл лишь вторую защиту пояса по версии WBO. Поединок с Мюрреем стал у него первым с ноября 2019 года. Тогда на вечере бокса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) он нокаутировал в 11-м раунде боксёра из Аргентины Марсело Эстебана Касереса.
Напомним, в прошлом Сондерс владел титулом в среднем весе.
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