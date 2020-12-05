Махачев: Конор стал бы для меня идеальным соперником

Боец UFC Ислам Махачев поделился мыслями о своей карьере. По его словам, идеальным соперником для него бы стал экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор.
«Есть такая небольшая мечта, подраться с Тони Фергюсоном. Но Конор тоже был бы идеальным соперником. В плане моей карьеры, наследия, списка бойцов, которых я победил.
Почему хочу поединок с Тони Фергюсоном? Потому что он хороший боец. Хотелось бы себя проверить, свои навыки. Посмотреть, в чём он лучше, в чём лучше я", — рассказал Махачев в интервью, размещённом на канале High Kick в YouTube.
Напомним, Махачев последний раз выступал в сентябре 2019 года, когда победил Дэви Рамоса. В ноябре 2020 года он должен был подраться с Рафаэлем дос Аньосом, но снялся с турнира из-за заражения свинкой.
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