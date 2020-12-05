Кроуфорд: мне не нужен Спенс, это я нужен ему
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд заявил, что он не нуждается в поединке с чемпионом мира по версиям IBF и WBC Эрролом Спенсом. По словам Кроуфорда, Спенсу гораздо нужнее их схватка.
«Бой со Спенсом для меня не так уж и важен. Продолжаю всем повторять, поединок со Спенсом неважен для моего наследия. Не знаю, почему люди представляют всё так, будто мне нужен Эррол Спенс. Это я нужен ему», — приводит слова Кроуфорда BoxingScene.
Напомним, Теренс Кроуфорд минувший поединок провёл в ноябре 2020 года. Тогда он нокаутировал экс-чемпиона мира Келла Брука. Что касается Спенса, то Эррол проведёт следующий поединок в ночь на 6 декабря по московскому времени. Его соперником станет Дэнни Гарсия.
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