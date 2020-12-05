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Хабиб: движение бывает вперёд или назад. Выбор всегда за тобой

Хабиб: движение бывает вперёд или назад. Выбор всегда за тобой
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил на своей странице в «Инстаграме» философский пост.

«Стоячего состояния нет, движение бывает вперёд или назад. Выбор всегда за тобой», — написал россиянин.

Соответствующая запись доступна на странице в его социальной сети.

К посту он прикрепил фото с одного из недавних мероприятий. На фоне Нурмагомедова видны логотипы его новых проектов, в том числе промоушена Eagle Fighting Championship. Напомним, официально лига смешанных единоборств EFC начала функционировать вчера. На турнире в Москве состоялось несколько поединков. В главном бою вечера член команды Нурмагомедова Гаджи Рабаданов не смог защитить титул чемпиона в лёгком весе, уступив Мехди Дакаеву.

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