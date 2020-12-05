Хабиб: движение бывает вперёд или назад. Выбор всегда за тобой
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил на своей странице в «Инстаграме» философский пост.
«Стоячего состояния нет, движение бывает вперёд или назад. Выбор всегда за тобой», — написал россиянин.
Соответствующая запись доступна на странице в его социальной сети.
К посту он прикрепил фото с одного из недавних мероприятий. На фоне Нурмагомедова видны логотипы его новых проектов, в том числе промоушена Eagle Fighting Championship. Напомним, официально лига смешанных единоборств EFC начала функционировать вчера. На турнире в Москве состоялось несколько поединков. В главном бою вечера член команды Нурмагомедова Гаджи Рабаданов не смог защитить титул чемпиона в лёгком весе, уступив Мехди Дакаеву.
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