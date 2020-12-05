Федерация бокса России продолжит поддерживать осуждённого за кокаин боксёра Кушиташвили

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что организация продолжит поддерживать боксёра Георгия Кушиташвили, который недавно получил условный срок за хранение наркотиков и нападение на представителя Росгвардии.



«Почему Кушиташвили не было на чемпионате России, хотя он был заявлен? Георгию мы будем помогать, он наш боксер. Он будет участвовать у нас в турнирах. Но чемпионат России — это те, кто будет выступать на международной арене. У Георгия было нарушение, нарушен был закон, за что он получил условный срок. Он должен пройти этот срок достойно, без нарушений. Потом уже будем думать. Бросать, конечно, не будем. Когда он завоевывал, мы же все радовались, правильно? Почему мы должны от него отворачиваться, если сейчас у него хорошее поведение? Во время пандемии участвовал, помогал.



Он признал вину, покаялся. Совет чемпионов Федерации бокса России решил, что не надо отказываться от Гоши, а надо ему помогать. Все олимпийские чемпионы, все чемпионы мира за это проголосовали. Как я могу им отказать? А так, следующий такой проступок — мы будем пожизненно исключать, это даже не обсуждается. Даже что-то близкое ни в коем случае не должно происходить. Это же боксеры, лидеры общественного мнения, они должны показывать пример детям.



Может ли Кушиташвили, в теории, еще поучаствовать в международных соревнованиях от России? Он не только это может, он может и в олимпийском боксе, и в профессиональном выступать. Если будет желание, хотим посмотреть на его поведение, чтобы не сделал ошибок… Подождем, посмотрим», — приводит слова Умара Кремлёва Sport24.

Инцидент с участием спортсмена произошёл в ночь на 1 февраля на 8-м этаже одного из домов в Москве. Туда Кушиташвили с товарищем, Овиком Оганнисяном. пришли забрать закладку с наркотиком. Они попытались скрыться от сотрудников Росгвардии. При задержании Кушиташвили сломал нос одному из росгвардейцев. При досмотре у него обнаружили 0,61 грамма кокаина. Оганнисян остался в статусе свидетеля.