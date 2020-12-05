Фьюри: включил бы в топ-4 боксёров себя. На первом, втором, третьем и четвёртом местах

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри назвал себя лучшим боксёром своей эпохи.



«Включил бы в топ-4 боксёров своей эпохи себя. На первом, втором, третьем и четвёртом местах. После этого идут остальные. Никто даже близко не подобрался к Цыганскому Королю. Мейвезер? Все списки лучших боксёров pound-for-pound — чушь, они ненастоящие. Так что даже не стану принимать их во внимание. Если бы все были одного размера. Если бы у людей были крылья, они были бы быстрее орла? То же самое. Не знаю, откуда взялся бред о P4P. У каждого свои габариты. Никогда нельзя сказать, что Флойд Мейвезер побил бы Леннокса Льюиса. Этого бы просто не произошло», — приводит слова Тайсона Фьюри SPORTbible.