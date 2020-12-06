Хабиб: стоячего состояния нет, движение бывает вперёд или назад. Выбор всегда за тобой
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. Боец поделился очередным высказыванием о жизни.
«Стоячего состояния нет, движение бывает вперёд или назад. Выбор всегда за тобой», — подписал фотографию Хабиб Нурмагомедов.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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