Кард турнира UFC Вегас 16: Джек Херманссон — Марвин Веттори и другие бои

В ночь с 5 на 6 декабря мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 16. В его главном событии выступят средневесы Джек Херманссон и Марвин Веттори.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC Вегас 16



Основной кард



Джек Херманссон (№ 4) — Марвин Веттори (№ 13) — средний вес

Овинс Сен-Пре (№ 15) — Джамал Хилл — полутяжёлый вес

Монтана де ла Роса (№ 15) — Тайла Сантос — женский наилегчайший вес

Роман Долидзе — Джон Аллан — полутяжёлый вес

Нэйт Ландвер — Мовсар Евлоев — полулёгкий вес.



Предварительный кард



Габриэль Бенитез — Джастин Джайенс — лёгкий вес

Луис Смолка — Хосе Куинонес — легчайший вес

Мэтт Вайман — Джордан Лавитт — лёгкий вес

Джимми Флик — Коди Дарден — наилегчайший вес

Илия Топурия — Дэймон Джексон — полулёгкий вес

Жан Вилланте — Джейк Коллье — тяжёлый вес.