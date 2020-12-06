Кард турнира UFC Вегас 16: Джек Херманссон — Марвин Веттори и другие бои

В ночь с 5 на 6 декабря мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 16. В его главном событии выступят средневесы Джек Херманссон и Марвин Веттори.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.
UFC Вегас 16
Основной кард
Джек Херманссон (№ 4) — Марвин Веттори (№ 13) — средний вес
Овинс Сен-Пре (№ 15) — Джамал Хилл — полутяжёлый вес
Монтана де ла Роса (№ 15) — Тайла Сантос — женский наилегчайший вес
Роман Долидзе — Джон Аллан — полутяжёлый вес
Нэйт Ландвер — Мовсар Евлоев — полулёгкий вес.
Предварительный кард
Габриэль Бенитез — Джастин Джайенс — лёгкий вес
Луис Смолка — Хосе Куинонес — легчайший вес
Мэтт Вайман — Джордан Лавитт — лёгкий вес
Джимми Флик — Коди Дарден — наилегчайший вес
Илия Топурия — Дэймон Джексон — полулёгкий вес
Жан Вилланте — Джейк Коллье — тяжёлый вес.
- 6 декабря 2020
-
02:09
-
00:45
-
00:36
- 5 декабря 2020
-
20:45
-
18:52
-
17:45
-
16:59
-
15:21
-
14:43
-
13:27
-
12:29
-
11:28
-
10:35
-
09:53
-
09:48
-
01:17
-
00:54
- 4 декабря 2020
-
23:50
-
22:53
-
22:36
-
21:30
-
20:51
-
19:28
-
18:28
-
17:51
-
16:02
-
14:07
-
13:04
-
12:20
-
12:00
-
11:31
-
11:00
-
10:03
-
09:00
-
07:37