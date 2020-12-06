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Кард турнира UFC Вегас 16: Джек Херманссон — Марвин Веттори и другие бои

Кард турнира UFC Вегас 16: Джек Херманссон — Марвин Веттори и другие бои
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 5 на 6 декабря мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 16. В его главном событии выступят средневесы Джек Херманссон и Марвин Веттори.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC Вегас 16

Основной кард

Джек Херманссон (№ 4) — Марвин Веттори (№ 13) — средний вес
Овинс Сен-Пре (№ 15) — Джамал Хилл — полутяжёлый вес
Монтана де ла Роса (№ 15) — Тайла Сантос — женский наилегчайший вес
Роман Долидзе — Джон Аллан — полутяжёлый вес
Нэйт Ландвер — Мовсар Евлоев — полулёгкий вес.

Предварительный кард

Габриэль Бенитез — Джастин Джайенс — лёгкий вес
Луис Смолка — Хосе Куинонес — легчайший вес
Мэтт Вайман — Джордан Лавитт — лёгкий вес
Джимми Флик — Коди Дарден — наилегчайший вес
Илия Топурия — Дэймон Джексон — полулёгкий вес
Жан Вилланте — Джейк Коллье — тяжёлый вес.

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